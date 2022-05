Rissa tra Mughini e Sgarbi | Costanzo | C' era un clima nobile da osteria | è la vita

(Di venerdì 6 maggio 2022) 'Se io vado in un'ci sono alcuni che non sono d'accordo, altri che si picchiano, altri che giocano a briscola, laè questa', ha ...

Advertising

SiciliaTV : Rissa questa notte tra piazza Della Vittoria, e via Sottotenente Sapio, nel centro di Licata,... #Licata #rissa… - TosiniPietro : RT @MonicaPiriti: @corradoformigli @repubblica @VecchioConcetto Il tuo non è pluralismo. Il pluralismo richiede un dibattito tra due parti… - infoitcultura : Maurizio Costanzo commenta la rissa tra Sgarbi e Mughini: “C’era un clima da osteria, è la… - dr_muller : RT @Il_Sovrano: LA RISSA TRA MUGHINI E SGARBI AL #MaurizioCostanzoShow #5Maggio #Sgarbi #Mughini - Iroc1987 : RT @tvstellare: RISSA TRA VITTORIO SGARBI E GIAMPIERO MUGHINI #MaurizioCostanzoShow -

Ospite della trasmissione radiofonica Facciamo Finta Che , il conduttore ha espresso il proprio parere in merito allail critico d'arte più vulcanico del piccolo schermo e il giornalista. ...'Se io vado in un'osteria ci sono alcuni che non sono d'accordo, altri che si picchiano, altri che giocano a briscola, la vita è questa', ha ...Ospite della trasmissione radiofonica Facciamo Finta Che, il conduttore ha espresso il proprio parere in merito alla rissa tra il critico d’arte più vulcanico del piccolo schermo e il giornalista. Il ...Da martedì, giorno di registrazione del “Maurizio Costanzo Show“, la rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini ha letteralmente invaso la scena mediatica. “Sono quaranta anni che su quel palco van ...