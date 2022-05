Poliziotti uccisi a Trieste, vizio totale di mente per Meran: giudici lo assolvono (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – I giudici della corte d’assise di Trieste hanno assolto, perché non imputabile, Alejandro Stephan Meran, accusato del duplice omicidio di due Poliziotti, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi in questura il 4 ottobre 2019. Al 32enne di origine domenicana la corte ha riconosciuto il “vizio totale di mente”, ha revocato la misura e stabilito il trasferimento dal carcere di Verona in una Rems, ossia una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza dove dovrà restare per 30 anni, vista la pericolosità e la necessità di cure specifiche. La decisione accoglie la richiesta della stessa procura, rappresentata dal pm Federica Riolino, e dei legali di Meran, gli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua. Accusa e difesa ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – Idella corte d’assise dihanno assolto, perché non imputabile, Alejandro Stephan, accusato del duplice omicidio di due, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego,in questura il 4 ottobre 2019. Al 32enne di origine domenicana la corte ha riconosciuto il “di”, ha revocato la misura e stabilito il trasferimento dal carcere di Verona in una Rems, ossia una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza dove dovrà restare per 30 anni, vista la pericolosità e la necessità di cure specifiche. La decisione accoglie la richiesta della stessa procura, rappresentata dal pm Federica Riolino, e dei legali di, gli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua. Accusa e difesa ...

