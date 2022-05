Per un 5% di voti in più Conte vuole Draghi subito in aula sull'Ucraina. Ma il premier non se ne cura (Di venerdì 6 maggio 2022) Il capo M5s vuole arrivare a un voto parlamentare sull'invio delle armi a Kiev nella speranza di recuperare un po' di consensi nei sondaggi. Palazzo Chigi chiude ogni porta: "Riferirà al question time" Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 maggio 2022) Il capo M5sarrivare a un voto parlamentare'invio delle armi a Kiev nella speranza di recuperare un po' di consensi nei sondaggi. Palazzo Chigi chiude ogni porta: "Riferirà al question time"

Advertising

capuanogio : #Mourinho porta la #Roma e l’#Italia in una finale europea. Da applausi. Soprattutto perché ha preso la… - borghi_claudio : @LNZHOPGOD @Covidioti Con queste premesse continuare a venire qui da me a dire che non voti Lega a chi giova? In ch… - borghi_claudio : @AforizmyFraszky Che si faranno due voti, uno per i parlamentari nazionali e uno per le euroliste degli europartiti… - Feida_non_Frida : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Sei una grandissima delusione. Dovevi scendere in piazza. E voti per invio armi por… - NonnaMaria15 : RT @GranozioRanieri: draghi & c.-stanno commettendo un sacco di reati contro la volontà espressa dai voti degli italiani,ma non c'è uno stu… -