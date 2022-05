Ospedale Cardarelli a Napoli, si corre ai ripari: ?via 100 pazienti dal pronto soccorso, più spazio tra le barelle (Di venerdì 6 maggio 2022) Sono attualmente un'ottantina i pazienti al pronto soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, circa 100 in meno rispetto a questa mattina. Un taglio enorme dovuto all'immediato lavoro... Leggi su ilmattino (Di venerdì 6 maggio 2022) Sono attualmente un'ottantina ialdell'di, circa 100 in meno rispetto a questa mattina. Un taglio enorme dovuto all'immediato lavoro...

Advertising

ciropellegrino : #DeLuca continua a parlare della guerra in Ucraina da presidente della Regione Campania quando invece dovrebbe CORR… - bizcommunityit : Ospedale Cardarelli nel caos a Napoli: blitz dei Nas per verificare le criticità - andy_reds : RT @Presa_Diretta: Clamorosa protesta dei medici al Pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli di Napoli: 25 camici bianchi annunciano dimiss… - Andreacritico : RT @ilmanifesto: Napoli, ospedale Cardarelli: Pronto soccorso al collasso, medici in fuga | il manifesto - maddalena2471 : RT @ilmanifesto: Napoli, ospedale Cardarelli: Pronto soccorso al collasso, medici in fuga | il manifesto -