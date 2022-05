' Ndrangheta progetta attentato a Gratteri | allarme servizi

Advertising

LaStampa : “La 'ndrangheta progetta un attentato a Gratteri”: allarme dei Servizi, rafforzata la scorta al procuratore antimaf… - StraNotizie : 'Ndrangheta progetta attentato a Gratteri, rafforzata la scorta - LocalPage3 : 'Ndrangheta progetta attentato a Gratteri, rafforzata la scorta - corrierelamezia : La 'ndrangheta progetta #attentato contro #Gratteri, rinforzata la scorta | Corriere di Lamezia - CosenzaPage : La 'ndrangheta progetta attentato contro Gratteri, rinforzata la scorta - - -

I soggetti intercettati e interessati al progetto criminale apparterrebbero alle famiglia di 'più direttamente danneggiate negli ultimi anni dalle indagini di Gratteri non solo in Calabria ...I soggetti intercettati e interessati al progetto apparterrebbero alle famiglia di 'più direttamente danneggiate dalle indagini di Gratteri non solo in Calabria ma anche in Sudamerica e ...(Adnkronos) – Un progetto di attentato da parte della ‘ndrangheta ai danni del procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri. A rivelare l’allarme lanciato da oltreoceano dai servizi di sicurezza di un Pa ...I clan della 'ndrangheta calabrese hanno manifestato l'intenzione di "fare saltare in aria" il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. (ANSA) ...