Napoli, pieno il pronto soccorso del Cardarelli: pazienti in barella in sala d'attesa (Di venerdì 6 maggio 2022) pieno anche la mattina del 6 maggio il pronto soccorso dell'Ospedale Cardarelli a Napoli che prosegue con 180 accessi nelle ultime 24 ore e la lunga permanenza dei pazienti nel reparto. Poca la folla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 maggio 2022)anche la mattina del 6 maggio ildell'Ospedaleche prosegue con 180 accessi nelle ultime 24 ore e la lunga permanenza deinel reparto. Poca la folla ...

Advertising

infoitinterno : Napoli, pronto soccorso del Cardarelli pieno: pazienti in barella in sala d'attesa - StefaniaFalone : RT @Virus1979C: Napoli, pronto soccorso del Cardarelli pieno: pazienti in barella in sala d’attesa. Blitz dei Nas nella struttura. Il 6 mag… - StefaniaFalone : RT @LaStampa: Napoli, pronto soccorso del Cardarelli pieno: pazienti in barella in sala d'attesa - Virus1979C : Napoli, pronto soccorso del Cardarelli pieno: pazienti in barella in sala d’attesa. Blitz dei Nas nella struttura.… - SimplexFree : @AnnaAscani @pdnetwork @DmytroNatalukha Caro @DmytroNatalukha non vi fidate. A Napoli al pronto soccorso del Carda… -