LIVE Dinamo Sassari-Virtus Bologna 47-35, Serie A basket 2022 in DIRETTA: inizia il terzo quarto (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47-37 Subito a segno Tessitori. Si riparte. 21:34 Squadre pronte a ripartire! 21:31 Squadre di nuovo sul parquet, ci si avvicina all’inizio del terzo quarto, cui mancano tre minuti. 21:28 Virtus che sconta anche parecchi problemi di falli, soprattutto con Mannion e Jaiteh che ne hanno tre a testa. 21:25 Valutazione complessiva ancora più comprensiva della situazione attuale del Banco: 60-38. 21:22 72% da due delle V nere finora, ma 1/10 da tre contro il 5/6 di una Sassari più convincente a LIVEllo di intensità. TOP SCORER – Sassari: Logan, Bilan 9; Bologna: Sampson 8 47-35 Ottima palla di Ruzzier per Jaiteh, si chiude così il secondo quarto con la Virtus che ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA47-37 Subito a segno Tessitori. Si riparte. 21:34 Squadre pronte a ripartire! 21:31 Squadre di nuovo sul parquet, ci si avvicina all’inizio del, cui mancano tre minuti. 21:28che sconta anche parecchi problemi di falli, soprattutto con Mannion e Jaiteh che ne hanno tre a testa. 21:25 Valutazione complessiva ancora più comprensiva della situazione attuale del Banco: 60-38. 21:22 72% da due delle V nere finora, ma 1/10 da tre contro il 5/6 di unapiù convincente allo di intensità. TOP SCORER –: Logan, Bilan 9;: Sampson 8 47-35 Ottima palla di Ruzzier per Jaiteh, si chiude così il secondocon lache ...

