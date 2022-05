“L’Isola dei Famosi 2022” | scontro tra Nicolas Vaporidis e Laura Maddaloni | è caos

Leggi su tvzap

(Di venerdì 6 maggio 2022)deiè condotta da Ilary Blasi con l’aiuto di due super opinionisti: Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Le avventure dei naufraghi in Honduras sono seguite da Alvin, il quale nel corso delle varie dirette coordina le varia gare per stabilire le ricompense e il leader della settimana. In questi giorni, suldeiaperto tra: sulla questione è intervenuto anche Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina. Che dire? Il pubblico da casa sempre più sconvolto dalle reazioni dei Vip.Lotra...