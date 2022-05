Isola dei Famosi | clamoroso attacco ad un naufrago | “Si sono messi d’accordo”

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 6 maggio 2022) Non è un periodo semplice per Roger Balduino, protagonista dell’dei2022. L’esperienza nel reality show condotto da Ilary Blasi era cominciata con una simpatia reciproca con la naufraga Estefania Bernal. I due hanno iniziato una specie di relazione sentimentale anche lui ha voluto precisare di non essere innamorato della compagna d’avventura. La situazione è, però, divenuta complicata quando il modello brasiliano ha ritrovato in Honduras, Beatriz Marino, ossia la sua ex ragazza. Il 30enne ha reagito provando a prendere le distanze da lei ma ora comincia a vacillare ed avere le idee confuse. Sulla questione, i fratelli Tavassi, Guendalina ed Edoardo non sembrano convinti del rapporto fra Roger ed Estefania, specialmente per quanto concerne i sentimenti di lui. Le parole di Guendalina Tavassi L’ex gieffina è stata molto diretta ...