Inter, Zoff: «L’errore di Radu è il suicidio dei nerazzurri. Ora il Milan…» (Di venerdì 6 maggio 2022) L’ex portiere Dino Zoff analizza la lotta scudetto e le ultime giornate di campionato. Le dichiarazioni su Inter e Milan Dino Zoff, in esclusiva a Internews24, ha parlato della lotta scudetto in Serie A. LE PAROLE – «Esatto, L’errore di Radu è grave e mette a rischia di far scucire lo scudetto ai nerazzurri. Dipende dal Milan. Inter suicidata? Se non è così, è qualcosa di molto simile. Il Milan ora può permettersi il lusso di un pareggio». CLICCA QUI PER LEGGERE L’InterVISTA COMPLETA DI DINO Zoff L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022) L’ex portiere Dinoanalizza la lotta scudetto e le ultime giornate di campionato. Le dichiarazioni sue Milan Dino, in esclusiva anews24, ha parlato della lotta scudetto in Serie A. LE PAROLE – «Esatto,diè grave e mette a rischia di far scucire lo scudetto ai. Dipende dal Milan.suicidata? Se non è così, è qualcosa di molto simile. Il Milan ora può permettersi il lusso di un pareggio». CLICCA QUI PER LEGGERE L’VISTA COMPLETA DI DINOL'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Inter, così Zoff sulle speranze scudetto nei nerazzurri ??? - news24_inter : L'ex portiere parla in esclusiva: «L'Inter rischia il suicidio»?? - milansette : Zoff sullo Scudetto: 'Inter o Milan? Un club è in vantaggio!' - MilanSpazio : Zoff sullo Scudetto: “Inter o Milan? Un club è in vantaggio!” - FcInterNewsit : Zoff controcorrente: 'Dico Inter per lo scudetto: il calendario è un fattore decisivo' -