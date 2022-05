Il Nobel Parisi: «Le morti per Covid-19? Non è vero che sono sovrastimate, ecco perché» (Di venerdì 6 maggio 2022) Il premio Nobel per la fisica 2021 Giorgio Parisi oggi parla in un’intervista rilasciata a La Stampa delle morti causate da Covid-19. E spiega che in Italia non sono sovrastimate e sono in linea con quelle degli altri paesi. «In Gran Bretagna hanno confrontato le persone decedute non oltre 28 giorni dal test positivo al virus con i certificati di morte per Covid e questi ultimi sarebbero risultati sovrastimati di circa un 10%. E comunque la letalità del virus è sempre intorno al 2 per mille, come in Italia», spiega il professore nel colloquio con Paolo Russo. Per Parisi «si tratta di differenze minime, la sostanza è che i morti che conteggiamo hanno come prima causa proprio il Covid. Del resto i ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 maggio 2022) Il premioper la fisica 2021 Giorgiooggi parla in un’intervista rilasciata a La Stampa dellecausate da-19. E spiega che in Italia nonin linea con quelle degli altri paesi. «In Gran Bretagna hanno confrontato le persone decedute non oltre 28 giorni dal test positivo al virus con i certificati di morte pere questi ultimi sarebbero risultati sovrastimati di circa un 10%. E comunque la letalità del virus è sempre intorno al 2 per mille, come in Italia», spiega il professore nel colloquio con Paolo Russo. Per«si tratta di differenze minime, la sostanza è che iche conteggiamo hanno come prima causa proprio il. Del resto i ...

