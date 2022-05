Il caso del Cardarelli di Napoli è la punta dell'iceberg di una sanità in crisi (Di venerdì 6 maggio 2022) I disagi nel pronto soccorso dell’ospedale più grande del Sud Italia hanno portato alla lettera di dimissioni di 25 medici. Ma il problema è nazionale, con la sanità pubblica che continua a essere fuori dai radar dei governanti Leggi su wired (Di venerdì 6 maggio 2022) I disagi nel pronto soccorso’ospedale più grande del Sud Italia hanno portato alla lettera di dimissioni di 25 medici. Ma il problema è nazionale, con lapubblica che continua a essere fuori dai radar dei governanti

