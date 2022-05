Il cartomante-sensitivo dice no al sindaco | Non entrerò nel suo staff

Advertising

neXtquotidiano : #LelloilSensitivo: il sindaco di #Sorrento voleva un cartomante (a spese nostre) nel suo staff - iotti_stefano : A Sorrento si è deciso di puntare tutto sulla competenza. Complimenti al sindaco Massimo Coppola.… - Stefano___1970 : @fratellicrozza - Straccia2 : RT @fattoquotidiano: 'LELLO IL SENSITIVO' Le strade della politica, e degli incarichi fiduciari in politica, sono varie e variegate. Ma non… - antoninobill : RT @fattoquotidiano: 'LELLO IL SENSITIVO' Le strade della politica, e degli incarichi fiduciari in politica, sono varie e variegate. Ma non… -

Une veggente nello staff del sindaco di Sorrento Il primo cittadino, Massimo Coppola, ... particolarmente attivo sulle tv locali e conosciuto come Lello il. Guida, però, a quanto ...Oggi è ancora rintracciabile in internet per 'consulenze' come 'e veggente'. Il sindaco: l'avevo scelto perché ha molti contatti "Con tante persone che fanno i ladri attualmente ...Un cartomante e veggente nello staff del sindaco di Sorrento Il primo cittadino, Massimo Coppola, aveva pensato di affidare l'incarico di consulente per la comunicazione istituzionale (notizia riport ...Raffaele Guida, conosciuto da tempo negli ambienti della chiromanzia in Campania, ha rinunciato all’incarico amministrativo che gli era stato offerto dal sindaco di Sorrento ...