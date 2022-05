“Ho visto cosa hai fatto…”. Armando Incarnato accusa e il cavaliere perde le staffe: UeD nel caos (Di venerdì 6 maggio 2022) Nervi tesissimi e rissa sfiorata a Uomini e Donne. Nell’ultima puntata a dare ‘spettacolo’ sono stati Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza. I due cavalieri già in un’altra occasione si erano attaccati con parole e toni duri. Armando in particolare aveva criticato Alessandro che appariva in difficoltà con Ida Platano dicendogli: “Tu che parti da Salerno, perché ti vuoi fermare per forza a Milano?”. Quest’ultimo ha prontamente replicato: “Non è il fratello di Ida lui, quale è il problema tuo, abbassa la voce”. La discussione era andata avanti con Armando Incarnato che aveva dichiarato: “La mia domanda ti brucia, non ti sbattere”. E Alessandro Vicinanza che aveva replicato a muso duro: “Pagliaccio, sei un pagliaccio e stai al posto tuo. Perché devo parlare con lui?”. Insomma, è chiaro che tra i due ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 6 maggio 2022) Nervi tesissimi e rissa sfiorata a Uomini e Donne. Nell’ultima puntata a dare ‘spettacolo’ sono statie Alessandro Vicinanza. I due cavalieri già in un’altra occasione si erano attaccati con parole e toni duri.in particolare aveva criticato Alessandro che appariva in difficoltà con Ida Platano dicendogli: “Tu che parti da Salerno, perché ti vuoi fermare per forza a Milano?”. Quest’ultimo ha prontamente replicato: “Non è il fratello di Ida lui, quale è il problema tuo, abbassa la voce”. La discussione era andata avanti conche aveva dichiarato: “La mia domanda ti brucia, non ti sbattere”. E Alessandro Vicinanza che aveva replicato a muso duro: “Pagliaccio, sei un pagliaccio e stai al posto tuo. Perché devo parlare con lui?”. Insomma, è chiaro che tra i due ...

