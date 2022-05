Giorno della Memoria vittime terrorismo e stragi, cerimonia con Fico e Casellati (Di venerdì 6 maggio 2022) ROMA – Lunedì 9 maggio, alle ore 11, nell’Aula di Palazzo Montecitorio, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, si svolge la cerimonia di commemorazione del “Giorno della Memoria” dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi. Apre la cerimonia l’esecuzione dell’Inno nazionale da parte del Liceo musicale “Farnesina” di Roma. Interventi del Presidente della Camera, Roberto Fico, e del Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Segue la proiezione di un video Rai rievocativo degli episodi di terrorismo che vengono ricordati durante la cerimonia. Testimonianze di Mario Calabresi, figlio di Luigi, Luigina Dongiovanni, nipote di Franco, ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 6 maggio 2022) ROMA – Lunedì 9 maggio, alle ore 11, nell’Aula di Palazzo Montecitorio, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, si svolge ladi commemorazione del “” dedicato alledele delle. Apre lal’esecuzione dell’Inno nazionale da parte del Liceo musicale “Farnesina” di Roma. Interventi del PresidenteCamera, Roberto, e del Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti. Segue la proiezione di un video Rai rievocativo degli episodi diche vengono ricordati durante la. Testimonianze di Mario Calabresi, figlio di Luigi, Luigina Dongiovanni, nipote di Franco, ...

