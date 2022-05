Giorgia Palmas, la sorpresa di Magnini a una settimana dalle nozze (Di venerdì 6 maggio 2022) Che meravigliosa storia d’amore quella di Giorgia Palmas e Filippo Magnini che continua farci sognare. A una settimana delle nozze è arrivato il primo regalo di Magnini alla sposa e immaginiamo non sarà l’ultima sorpresa prima del 14 maggio. E’ questa la data delle nozze in chiesa di Filippo Magnini e Giorgia Palmas. La coppia si è già sposata con rito civile il 12 maggio ma il vero matrimonio è quello che sta per arrivare, è il sì che desiderano da sempre. Giorgia Palmas sui social ogni tanto mostra e racconta qualcosa del suo matrimonio ma ieri non aveva idea di cosa le avesse preparato suo marito. La Palma sapeva solo che alle 17 sarebbe passata un’auto per portarla ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 6 maggio 2022) Che meravigliosa storia d’amore quella die Filippoche continua farci sognare. A unadelleè arrivato il primo regalo dialla sposa e immaginiamo non sarà l’ultimaprima del 14 maggio. E’ questa la data dellein chiesa di Filippo. La coppia si è già sposata con rito civile il 12 maggio ma il vero matrimonio è quello che sta per arrivare, è il sì che desiderano da sempre.sui social ogni tanto mostra e racconta qualcosa del suo matrimonio ma ieri non aveva idea di cosa le avesse preparato suo marito. La Palma sapeva solo che alle 17 sarebbe passata un’auto per portarla ...

