“Fai la brava se no ti ammazzo”, 3 bulle di Cagliari pestano una 20enne: contusioni a mandibola e cranio (Di venerdì 6 maggio 2022) «Sei una debole, fai la brava se no ti ammazzo». È solo una delle minacce che tre ragazze – minorenni e una 21enne – avrebbero indirizzato a una studentessa prima di picchiarla selvaggiamente. E successo a Cagliari, dove 3 bulle, di cui due minorenni, hanno pestato a calci e pugni una 20enne. La vittima è finita in ospedale con contusioni a cranio e mandibola. Un ennesimo, vergognoso caso, di violenza femminile riconducibile a giovani bulle, in questo caso residenti nell’hinterland di Cagliari. Una vicenda che segnala, una volta di più, la recrudescenza di un fenomeno in preoccupante aumento che, in un inquietante mix di rabbia e disagio, vede ragazzini e ragazzine in erba affiliarsi in gruppo per dare sfogo a ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 6 maggio 2022) «Sei una debole, fai lase no ti». È solo una delle minacce che tre ragazze – minorenni e una 21enne – avrebbero indirizzato a una studentessa prima di picchiarla selvaggiamente. E successo a, dove 3, di cui due minorenni, hanno pestato a calci e pugni una. La vittima è finita in ospedale con. Un ennesimo, vergognoso caso, di violenza femminile riconducibile a giovani, in questo caso residenti nell’hinterland di. Una vicenda che segnala, una volta di più, la recrudescenza di un fenomeno in preoccupante aumento che, in un inquietante mix di rabbia e disagio, vede ragazzini e ragazzine in erba affiliarsi in gruppo per dare sfogo a ...

