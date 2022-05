Dramma in campo: con un gesto ha distrutto il sogno di una vita (Di venerdì 6 maggio 2022) Un semplice gesto ti può cambiare la carriera e, ieri, rischia di aver cambiato quella di un giocatore protagonista di un Dramma sportivo. Nel calcio basta poco per entrare nel cuore dei tifosi specie in serate come quella di ieri; quando ci si gioca una semifinale europea (specie se non si è abituati a determinati palcoscenici) la differenza la fanno i dettagli, le minime attenzioni che vengono messe sul terreno di gioco per raggiungere l’obiettivo finale. E se i Rangers hanno risposto perfettamente a questi dettami con una partita, contro il Lipsia, semplicemente perfetta, lo stesso non si può dire del West Ham che si sono fermati a pochi centimetri dalla finale di Europa League. LaPresseIl club inglese, dopo aver eliminato in maniera netta il Lione, è stato fermato da un Eintracht Francoforte a dir poco sorprendente in questa edizione dell’Europa ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 6 maggio 2022) Un sempliceti può cambiare la carriera e, ieri, rischia di aver cambiato quella di un giocatore protagonista di unsportivo. Nel calcio basta poco per entrare nel cuore dei tifosi specie in serate come quella di ieri; quando ci si gioca una semifinale europea (specie se non si è abituati a determinati palcoscenici) la differenza la fanno i dettagli, le minime attenzioni che vengono messe sul terreno di gioco per raggiungere l’obiettivo finale. E se i Rangers hanno risposto perfettamente a questi dettami con una partita, contro il Lipsia, semplicemente perfetta, lo stesso non si può dire del West Ham che si sono fermati a pochi centimetri dalla finale di Europa League. LaPresseIl club inglese, dopo aver eliminato in maniera netta il Lione, è stato fermato da un Eintracht Francoforte a dir poco sorprendente in questa edizione dell’Europa ...

