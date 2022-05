Covid oggi Cina, a Shanghai “situazione sotto controllo” (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – A Shanghai, la città cinese di quello che viene considerato il peggior focolaio di coronavirus nel gigante asiatico dopo Wuhan, la situazione è “sotto controllo”. Lo affermano le autorità della città, sottoposta a un lockdown duro con le rigide restrizioni iniziate lo scorso 28 marzo. “Migliora costantemente la situazione di prevenzione e controllo dell’epidemia e l’epidemia è sotto controllo effettivo”, ha detto il vice sindaco Wu Qing in dichiarazioni riportate dal canale Cna. Secondo Wu, dallo scorso 22 aprile si registra un calo dell’incidenza dei casi di Covid-19, ma – ha avvertito – non bisogna abbassare la guardia. Stando ai dati riportati dall’agenzia ufficiale Xinhua, le autorità sanitarie ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) – A, la città cinese di quello che viene considerato il peggior focolaio di coronavirus nel gigante asiatico dopo Wuhan, laè “”. Lo affermano le autorità della città,posta a un lockdown duro con le rigide restrizioni iniziate lo scorso 28 marzo. “Migliora costantemente ladi prevenzione edell’epidemia e l’epidemia èeffettivo”, ha detto il vice sindaco Wu Qing in dichiarazioni riportate dal canale Cna. Secondo Wu, dallo scorso 22 aprile si registra un calo dell’incidenza dei casi di-19, ma – ha avvertito – non bisogna abbassare la guardia. Stando ai dati riportati dall’agenzia ufficiale Xinhua, le autorità sanitarie ...

Advertising

RobertoBurioni : Nello stesso giorno in cui i novax celebrano il #NoVaxVictoryDay per essere riusciti ad arrivare a oggi evitando il… - CarloCalenda : Ieri sul Covid oggi sull'Ucraina, sempre più persone stanno scegliendo posizioni - in genere basate su falsità - co… - Adnkronos : 'La maggioranza di coloro che oggi, purtroppo, perdono ancora la vita' per il #Covid 'sono cittadini che non si son… - SpalCool : RT @EBurreddu: Per i medici: oggi, date le notizie ufficiali che abbiamo in merito agli eventi avversi dal vaccino anti sars covid, non si… - PierinaMeravig2 : RT @EBurreddu: Per i medici: oggi, date le notizie ufficiali che abbiamo in merito agli eventi avversi dal vaccino anti sars covid, non si… -