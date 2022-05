Advertising

sportli26181512 : Convocati Samp: fuori Sensi, torna Rincon: Questa mattina la Sampdoria ha sostenuto l’ultimo allenamento al centro… - it_samp : RT @sampdoria: ?? | CONVOCATI #SerieATIM: sono ventitré i blucerchiati di #Giampaolo per #LazioSamp. -

Sampdoria.it

In vista della partita di domani sera, sabato, in casa della Lazio (ore 20.45), Marco Giampaolo ha stilato la lista dei 23. Tre gli assenti: gli infortunati Manolo Gabbiadini, Sebastian ...L'esterno dovrebbe rientrare nella lista deiper la delicata gara contro la Juventus. Per ... Senza l'ex Inter possibile che laricorra al doppio attaccante con Sabiri trequartista. L'... Sono ventitré i convocati di Giampaolo per Lazio-Samp Questa mattina la Sampdoria ha sostenuto l’ultimo allenamento al centro sportivo “Gloriano Mugnaini” prima della partenza per Roma. In vista della partita di domani sera, sabato, ...L'ultima qualificazione europea sul campo è datata 2010, sul finire della gestione di Riccardo Garrone e Giuseppe Marotta, ma la Sampdoria resta in regola e infatti anche per la prossima stagione ha o ...