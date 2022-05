Benevento vs Spal 1-2: crolla la Strega al Vigorito (Di venerdì 6 maggio 2022) Termina il match dello stadio Vigorito delle ore 20.30 tra Benevento vs Spal 1-2. La Strega crolla al Vigorito e si gioca la chance play off mentre la Spal chiude nel migliore dei modi la stagione. Benevento vs Spal 1-2: play off dai quarti La Strega subisce la terza sconfitta consecutiva, ultima partita di campionato di serie cadetta di fronte il proprio pubblico. I sanniti terminano il campionato al settimo posto e ciò vuol dire che si giocheranno i play off dai quarti di finale senza il beneficio del fattore campo. La Spal sembrava non avesse più nulla da chiedere avendo raggiunto la salvezza matematica, invece da subito si rendono pericolosi lasciando intendere ai padroni di casa la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 6 maggio 2022) Termina il match dello stadiodelle ore 20.30 travs1-2. Laale si gioca la chance play off mentre lachiude nel migliore dei modi la stagione.vs1-2: play off dai quarti Lasubisce la terza sconfitta consecutiva, ultima partita di campionato di serie cadetta di fronte il proprio pubblico. I sanniti terminano il campionato al settimo posto e ciò vuol dire che si giocheranno i play off dai quarti di finale senza il beneficio del fattore campo. Lasembrava non avesse più nulla da chiedere avendo raggiunto la salvezza matematica, invece da subito si rendono pericolosi lasciando intendere ai padroni di casa la ...

