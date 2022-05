Azzerare la dipendenza da gas e petrolio russi | dice Metsola

(Di venerdì 6 maggio 2022) "Metteremo fine alle importazioni diperché dobbiamo portare avanti la nostra politica di zero gas dallaa". Sono parole che il presidente del Parlamento europeo Robertaha pronunciato questa mattina a Firenze, ospite dello European University Institute che ha organizzato la 12esima edizione dello State of the Union. Dichiarazioni molto simili a quelle che la rappresentante delle istituzioni europee aveva affidato a un'intervista al Corriere della Sera, nel mezzo di questa due giorni di visite istituzionali in Italia che ieri le ha fatto incontrare il capo dello stato Sergio Mattarella. "Le sanzioni sono sempre difficili da adottare", ha spiegato. Eppure "ciò che abbiamo fatto finora è senza precedenti. Il Parlamento europeo è stato il primo a dire che dobbiamo raggiungere una...

Ma l'obiettivo dellazero dev'essere la priorità, poiché Mosca ha sfruttato troppo a lungo divisioni potenziali fra di noi. Abbiamo spesso scelto le soluzioni più facili, contro i moniti ......rilasciata al Corriere della Sera della necessità di un'Unione energetica per l'Europa per... E l'obiettivo finale è concludere ladell'Europa dal gas russo: "Le sanzioni sono sempre ...Il presidente del Parlamento europeo è in Italia per due giorni di visite istituzionali: "Kyiv vincerà questa guerra. Questo per l'Europa è il momento del whatever it takes". Gentiloni: "Embargo total ...Metsola: “Abbiamo bisogno di politiche comuni della difesa, dell’energia e della sanità e dobbiamo azzerare il gas russo, puntiamo alla dipendenza zero" ...