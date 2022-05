ATP Roma 2022 | il tabellone di Jannik Sinner | inizio contro Martinez | all’orizzonte Rublev | Tsitsipas e…

(Di venerdì 6 maggio 2022) E’ andato in scena quest’oggi il sorteggio dell’edizionedegli Internazionali d’Italia di. Sui campi del Foro Italico assisteremo a un torneo con tante stelle e il confronto generazionale tra i “vecchi leoni” e la nouvelle vague sarà tra i temi più interessanti. Il riferimento in particolare è ai veterani Novak Djokovic e al campione in carica Rafa Nadal e all’astro nascente Carlos Alcaraz. Cercherà di essere tra i protagonisti. L’uscita di scena negli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid non è stato un segnale così positivo per l’altoatesino, nettamente sconfitto dal canadese Felix Auger-Aliassime e mai davvero brillante nel corso del torneo. L’aria del Foro farà bene a? I tifosi italiani se lo augurano. Venendo aldel ragazzo di San ...

Brutte notizie intanto per l'Italia: a, oltre che Berrettini, non potrà giocare neanche Lorenzo Musetti per i postumi dell'infortunio di Madrid.Il 20enne italiano salterà dunque, oltre al torneo di, anche l'250 di Lione . L'assenza di Musetti libera una wild card L'infortunio alla coscia rimediato contro Zverev aveva subito ... ATP Roma: non sei Isner né Berrettini… ma a che velocità servi Al Foro c’è la “Speed Cage” che te lo dirà Anche in questo caso non c’è uno storico a livello ATP, anche se considerando l’austriaco ci sono ... anche se l’unica vittoria di Sinner contro l’ellenico fu proprio a Roma nel 2020. Andando avanti, ...Non si è ancora concluso il torneo di Madrid che è già tempo di pensare al prossimo Masters1000. Da lunedì sarà Roma, la città eterna, ad ospitare il prossimo grande torneo del tennis internazionale.