"9 maggio, una ricorrenza gioiosa": Fulvio Grimaldi, il "soldato di Putin" sconvolge lo studio: "linciato" a La7 (Di venerdì 6 maggio 2022) Fulvio Grimaldi è stato ospite oggi 5 maggio a L'aria che tira, programma condotto da Myrta Merlino su La7. Il giornalista, in 40 anni di carriera, ha lavorato per la radio Bbc di Londra, oltre che a varie testate giornalistiche e dal 1986 è stato anche alla Rai come inviato di guerra. Ora gestisce sul suo blog dei contenuti complottisti. Ecco l'estratto video dell'intervento di Fulvio Grimaldi Alla domanda della conduttrice di che idea si sia fatto sul 9 maggio, giorno della parata della vittoria della Russia, di Vladimir Putin, il giornalista ha risposto: “Per me è una ricorrenza gloriosa e mi dispiace che si sposti tutto l'accento sull'ipotesi fantasiosa dell'inizio della guerra di Putin contro mezzo mondo, non ci sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022)è stato ospite oggi 5a L'aria che tira, programma condotto da Myrta Merlino su La7. Il giornalista, in 40 anni di carriera, ha lavorato per la radio Bbc di Londra, oltre che a varie testate giornalistiche e dal 1986 è stato anche alla Rai come inviato di guerra. Ora gestisce sul suo blog dei contenuti complottisti. Ecco l'estratto video dell'intervento diAlla domanda della conduttrice di che idea si sia fatto sul 9, giorno della parata della vittoria della Russia, di Vladimir, il giornalista ha risposto: “Per me è unagloriosa e mi dispiace che si sposti tutto l'accento sull'ipotesi fantasiosa dell'inizio della guerra dicontro mezzo mondo, non ci sono ...

Advertising

realtimetvit : Una casa, quattro proprietari, solo uno lo è davvero. Sarete in grado di riconoscerlo? ???? #QuestaÈCasaMia! inizia… - fanpage : 'Il 4 maggio scelsero il Paradiso, perché al mondo non c’era più nessuno da battere'. Soprannominati “Gli invincibi… - SerieA : Il 4 Maggio di 73 anni fa a Superga ci lasciava il #GrandeTorino. Rimane indelebile il ricordo di una squadra indim… - Lucy21062 : RT @DonMatteoRai: E dopo tante sorprese, colpi di scena e colpi di testa... possiamo augurarvi una #buonanotte con il sorriso gioioso di ch… - AutoElettrica : Kia: la sua Via Elettrica | -