Tutti pazzi per Mike Maignan (Di giovedì 5 maggio 2022) Al 75’ di Milan-Fiorentina San Siro è stranamente tranquillo. Fino a pochi minuti prima ha sostenuto con passione lo sforzo della squadra di casa di trovare il gol del vantaggio, ma la partita sembra essere entrata in una fase di stanca. Un lancio sbilenco di Tomori viene raccolto da Amrabat poco dopo il centrocampo e senza molta pressione serve Torreira davanti a lui, che a sua volta attiva sulla sinistra Bonaventura. Accanto a lui c’è Biraghi, che quasi passeggia, stanno troppo attaccati e davanti a loro ci sono Calabria e Tonali che li chiudono verso la rimessa laterale. Il numero 5 della Fiorentina se ne esce però con un trucco di magia: con un movimento di anca inganna i due avversari e dopo una pausa impercettibile allunga di punta il pallone per il compagno che come una molla si carica e crossa una fiondata di sinistro. Al centro Cabral ha tagliato davanti a Theo Hernandez, che ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 5 maggio 2022) Al 75’ di Milan-Fiorentina San Siro è stranamente tranquillo. Fino a pochi minuti prima ha sostenuto con passione lo sforzo della squadra di casa di trovare il gol del vantaggio, ma la partita sembra essere entrata in una fase di stanca. Un lancio sbilenco di Tomori viene raccolto da Amrabat poco dopo il centrocampo e senza molta pressione serve Torreira davanti a lui, che a sua volta attiva sulla sinistra Bonaventura. Accanto a lui c’è Biraghi, che quasi passeggia, stanno troppo attaccati e davanti a loro ci sono Calabria e Tonali che li chiudono verso la rimessa laterale. Il numero 5 della Fiorentina se ne esce però con un trucco di magia: con un movimento di anca inganna i due avversari e dopo una pausa impercettibile allunga di punta il pallone per il compagno che come una molla si carica e crossa una fiondata di sinistro. Al centro Cabral ha tagliato davanti a Theo Hernandez, che ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Cameron Diaz, rieccola col ciuffo in piedi come in 'Tutti pazzi per Mary' #camerondiaz - teo_acm : RT @lUltimoUomo: La grande parata contro la Fiorentina è valsa al portiere del Milan la vittoria del premio di calciatore di aprile @assoca… - lUltimoUomo : La grande parata contro la Fiorentina è valsa al portiere del Milan la vittoria del premio di calciatore di aprile… - 63frau : RT @arcobalena7: Visionari o non. Pazzi o non. Io su #jeru in questi ultimi mesi ho trovato una vera e propria famiglia e persone che consi… - AlessioGiannel1 : @emilianoavanti Forza Ragazzi, Forza Emiliano..tifate anche per noi che dal resto d’Italia amiamo e tifiamo l’ASROM… -