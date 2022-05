Stellantis: in primo trim. ricavi a 41,5 mld (+12%), conferma guidance (Di giovedì 5 maggio 2022) Torino, 5 mag. - (Adnkronos) - Nel primo trimestre 2022 Stellantis ha registrato un aumento dei ricavi del 12% a 42,5 miliardi, un risultato - si spiega dal gruppo - favorito da "migliori prezzi e mix di prodotti, oltre a cambi di conversione più favorevoli". Il gruppo conferma la guidance per l'intero anno. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Torino, 5 mag. - (Adnkronos) - Nelestre 2022ha registrato un aumento deidel 12% a 42,5 miliardi, un risultato - si spiega dal gruppo - favorito da "migliori prezzi e mix di prodotti, oltre a cambi di conversione più favorevoli". Il gruppolaper l'intero anno.

