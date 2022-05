Sky | Interesse del Barcellona per Koulibaly | Ospina resta Le ultime su Svanberg e Hickey”

(Di giovedì 5 maggio 2022) lvuole Kalidou, difensore del Napoli che ha il contratto in scadenza nel 2023.Luca Marchetti, giornalista di Sky ha fatto il punto della situazione. Ilvuole, il difensore senegalese può essere uno dei sacrificati sul mercato, considerando che i soldi della qualificazione Champions League, serviranno, almeno in parte, per ripianare i conti della società, piagata da due anni di crisi e di assenza dalla massima competizione europea per club. Sull’delperè intervenuto ai microfoni di radio Marte l’esperto di mercato, Luca Marchetti: “C’è l’delper, ma ci sono tanti top club su di lui. Quando hai una costanza nel ...

Koulibaly - Barcellona, le ultime news da Sky Sport E arrivano conferme dagli esperti di calciomercato di Sky Sport riguardo l'interesse del Barcellona per Koulibaly. Il Barcellona vuole Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli che ha il contratto in scadenza nel 2023. Luca Marchetti, giornalista di Sky ha fatto il punto della situazione. Il Barcellona vuole Koulibaly. Non risulterebbero offerte presentate dalla società blaugrana per il difensore del Napoli, in scadenza di contratto nel 2023.