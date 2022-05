Serie A, probabili formazioni e dove vedere la giornata 36 (Di giovedì 5 maggio 2022) Scopriamo insieme le probabili formazioni delle squadre che si affronteranno nella giornata 36 di Serie A 2021-2022. Serie A 2021-2022: probabili formazioni e dove vedere le partite della giornata 36 Ecco le probabili formazioni di tutte le partite che verranno disputate nella giornata 36 di Serie A TIM 2021-2022. Serie A: probabili formazioni E dove vedere LE PARTITE DEL 6 E 7 MAGGIO Inter – Empoli: 6 maggio 2022 ore 18:45, diretta su DAZN INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 5 maggio 2022) Scopriamo insieme ledelle squadre che si affronteranno nella36 diA 2021-2022.A 2021-2022:le partite della36 Ecco ledi tutte le partite che verranno disputate nella36 diA TIM 2021-2022.A:LE PARTITE DEL 6 E 7 MAGGIO Inter – Empoli: 6 maggio 2022 ore 18:45, diretta su DAZN INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, ...

