Roma | siringhe e degrado nel parco giochi dei bambini all’Aurelio

(Di giovedì 5 maggio 2022) Da sempre ilè un luogo di ritrovo per tutti i. Il tanto atteso dopo scuola, il posto in cui si formano le amicizie di una vita, ma soprattutto il posto in cui ci si sente, per la prima volta, tanto liberi. Sì, queste dovrebbero essere le condizioni normali di un luogo del genere, ma per i bimbinon è così. Il consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini, ha descritto ildi via Roberto Ago come un “film horror“, dove le parole “” e “pericolo” racchiudono una serie di elementi che non permettono, assolutamente, la spensieratezza che isi meritano. Leggi anche: Antonio Stazi muore folgorato sul lavoro: aveva 29 anni, lascia una bimba piccolanel ...

"La scena che ci siamo trovati davanti una volta giunti nell'area verde di via Roberto Ago, all'Aurelio, questa mattina, era 'da film horror': erba altissima, rifiuti che letteralmente traboccavano da tutti i cestini invadendo l'area e anche una siringa in bella vista, potenzialmente pericolosissima per chi ci fosse ...