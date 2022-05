Roma: maxi rissa tra ragazzini a Trastevere (Di giovedì 5 maggio 2022) Trastevere. È la notte del 23 aprile scorso quando, intorno alle 00:40, un gruppo di tre ragazzi – due minorenni e un maggiorenne- aggredisce ripetutamente fisicamente tre coetanei costringendoli alla fuga. Gli aggressori sono stati prontamente denunciati per il reato di lesioni aggravate in concorso. Ma ora, le Forze dell’Ordine hanno emesso 3 provvedimenti D.a.c.u.r., il Divieto di Accesso all’interno dei locali pubblici quali pub, bar e ristoranti della zona della movida di Trastevere. La dinamica della rissa a Trastevere È la notte del 23 aprile quando una comitiva di ragazzi, in zona Trastevere, aggredisce fisicamente tre ragazzi che passeggiavano tranquillamente in via Pelliccia. I tre ragazzi, nonostante abbiano provato a difendersi, sono stati costretti alla fuga. Gli aggressori, a quel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 maggio 2022). È la notte del 23 aprile scorso quando, intorno alle 00:40, un gruppo di tre ragazzi – due minorenni e un maggiorenne- aggredisce ripetutamente fisicamente tre coetanei costringendoli alla fuga. Gli aggressori sono stati prontamente denunciati per il reato di lesioni aggravate in concorso. Ma ora, le Forze dell’Ordine hanno emesso 3 provvedimenti D.a.c.u.r., il Divieto di Accesso all’interno dei locali pubblici quali pub, bar e ristoranti della zona della movida di. La dinamica dellaÈ la notte del 23 aprile quando una comitiva di ragazzi, in zona, aggredisce fisicamente tre ragazzi che passeggiavano tranquillamente in via Pelliccia. I tre ragazzi, nonostante abbiano provato a difendersi, sono stati costretti alla fuga. Gli aggressori, a quel ...

