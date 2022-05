Roma-Leicester, migliaia di tifosi fuori lo stadio e traffico in tilt (Di giovedì 5 maggio 2022) La febbre per la gara di Conference League tra Roma e Leicester continua a salire nella capitale. migliaia di persone si sono riversate nella zona dello stadio ed il traffico è completamente andato in tilt. Sul lungotevere centinaia di auto incolonnate e motorini che cercano di raggiungere lo stadio. migliaia di tifosi si sono radunati in un lungo serpentone, dal Ponte della Musica fino a via dei Gladiatori, che si divide in due ali, per attendere il passaggio della squadra giallorossa da salutare con lo sventolio di bandiere. Al momento, all’ingresso dell’impianto non si segnalano problemi di ordine pubblico. Ecco il video della situazione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) La febbre per la gara di Conference League tracontinua a salire nella capitale.di persone si sono riversate nella zona delloed ilè completamente andato in. Sul lungotevere centinaia di auto incolonnate e motorini che cercano di raggiungere lodisi sono radunati in un lungo serpentone, dal Ponte della Musica fino a via dei Gladiatori, che si divide in due ali, per attendere il passaggio della squadra giallorossa da salutare con lo sventolio di bandiere. Al momento, all’ingresso dell’impianto non si segnalano problemi di ordine pubblico. Ecco il video della situazione. SportFace.

