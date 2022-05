Pomezia Città da favola, consegnati i libri alle scuole partecipanti (Di giovedì 5 maggio 2022) Pomezia – “Nella splendida cornice dei nuovi giardini Petrucci si è svolta la cerimonia di consegna dei libri “Pomezia Città da favola”, una raccolta di filastrocche, favole, fiabe e disegni ambientati nella nostra Città e firmati dagli studenti delle scuole dell’infanzia comunali Maria Immacolata, Sant’Andrea Uberto, San Francesco D’Assisi e Gianni Rodari, degli istituti comprensivi Enea, Pestalozzi, De Andrè, Orazio, Via della Tecnica e del circolo didattico Matteotti” – lo comunica in una nota l’Amministrazione di Pomezia. “Il progetto “Una Città da favola”, promosso dalla casa editrice Gemma Edizioni e riservato ai Comuni d’Italia designati della qualifica “Città che legge”, è stato realizzato ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 5 maggio 2022)– “Nella splendida cornice dei nuovi giardini Petrucci si è svolta la cerimonia di consegna deida”, una raccolta di filastrocche, favole, fiabe e disegni ambientati nella nostrae firmati dagli studenti delledell’infanzia comunali Maria Immacolata, Sant’Andrea Uberto, San Francesco D’Assisi e Gianni Rodari, degli istituti comprensivi Enea, Pestalozzi, De Andrè, Orazio, Via della Tecnica e del circolo didattico Matteotti” – lo comunica in una nota l’Amministrazione di. “Il progetto “Unada”, promosso dalla casa editrice Gemma Edizioni e riservato ai Comuni d’Italia designati della qualifica “che legge”, è stato realizzato ...

