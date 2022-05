Papa Francesco entra in sedia a rotelle per l’udienza in Vaticano (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Papa è arrivato in Aula Paolo VI in sedia a rotelle per l’incontro con le superiore generali dell’Uisg. A causa del dolore al ginocchio, Bergoglio alcuni giorni fa aveva annunciato di dovere rimanere seduto come gli hanno consigliato i medici. Una scena che presumibilmente si ripeterà anche in altre occasioni in questi giorni quando dovrà coprire distanze importanti. Lo scorso martedì il Pontefice, sempre come ha fatto sapere lui stesso, si è sottoposto ad una infiltrazione al ginocchio destro. Al momento però l’agenda dei viaggi Papali non ha subito variazioni. Confermato, dunque il viaggio in Africa, l’unico al momento annunciato ufficialmente per il prossimo luglio. Tra i desideri del Papa, anche Libano, Canada e Kazakistan. “A me piace muovermi, ma questa volta devo obbedire al medico. Per ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Ilè arrivato in Aula Paolo VI inper l’incontro con le superiore generali dell’Uisg. A causa del dolore al ginocchio, Bergoglio alcuni giorni fa aveva annunciato di dovere rimanere seduto come gli hanno consigliato i medici. Una scena che presumibilmente si ripeterà anche in altre occasioni in questi giorni quando dovrà coprire distanze importanti. Lo scorso martedì il Pontefice, sempre come ha fatto sapere lui stesso, si è sottoposto ad una infiltrazione al ginocchio destro. Al momento però l’agenda dei viaggili non ha subito variazioni. Confermato, dunque il viaggio in Africa, l’unico al momento annunciato ufficialmente per il prossimo luglio. Tra i desideri del, anche Libano, Canada e Kazakistan. “A me piace muovermi, ma questa volta devo obbedire al medico. Per ...

