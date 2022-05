Orsini, anatomia di un non esperto (Di giovedì 5 maggio 2022) Il professore della Luiss attrae l’attenzione in tv ma non ha titoli accademici per parlare del conflitto in Ucraina. E anche il suo Osservatorio alla Luiss non ha prodotto nulla Leggi su lastampa (Di giovedì 5 maggio 2022) Il professore della Luiss attrae l’attenzione in tv ma non ha titoli accademici per parlare del conflitto in Ucraina. E anche il suo Osservatorio alla Luiss non ha prodotto nulla

