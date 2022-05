(Di giovedì 5 maggio 2022) Il campione in carica della, ha già concluso il suo Mondiale 2022. Anzi, per essere più precisi, non ne ha mai potuto prendere parte. L’infortunio alche si era procurato nel corso degli allenamenti durante la off-season, infatti, costringerà l’olandese a pazientare fino alla prossima stagione dato che, come ha confermato lo stesso pilota oranje, non potrà correre ancora a lungo. La situazione è chiara: il nativo di Geldrof non hato al 100% dal problema al tallone sinistro che si era rotto due settimane prima del via del campionato. Nelle ultime uscite il suo nome era comparso nelle entry-list, ma senza che la sua KTM potesse effettivamente scendere in pista. La decisione di dire “arrivederci” alla prossima annata è spiegata dal fatto che un altro impatto simile al ...

OA_Sport : #MXGP, Jeffrey #Herlings non recupera dall’infortunio al piede ed annuncia il suo rientro solo nel 2023 - gigione17 : RT @AlessioPiana130: Niente #MXGP, niente AMA #ProMotocross 2022 per Jeffrey Herlings: il più forte al mondo ha ufficialmente annunciato ch… - MotorcycleSp : Jeffrey Herlings e KTM hanno deciso di ritirarsi completamente dalla stagione 2022 di quest'anno a c... #MXGP… - MotorcycleSp : Dopo aver vinto il suo quinto titolo mondiale, il suo secondo in MXGP, Jeffrey Herlings ha organizza... #MXGP… - L05Mandorino : RT @LiveGPit: #MXGP | Jeffrey Herlings ancora sotto i ferri: rientrerà nel 2023 ? @AggioValentino -

Il comunicato di KTM È probabile che il campione del mondoHerlings, salti le competizioni per il resto della stagione di motocross 2022 per sottoporsi a un intervento chirurgico agli ...L'anno scorso il Mondialeera iniziato a metà giugno e dunque a Kegums si era arrivati soltanto in agosto, per la settima prova del campionato.Herlings, che si sarebbe laureato campione ...Il campione in carica della MXGP, Jeffrey Herlings, ha già concluso il suo Mondiale 2022. Anzi, per essere più precisi, non ne ha mai potuto prendere parte. L'infortunio al piede che si era procurato ...Joining the MXGP and MX2 riders this weekend will be the EMX categories ... As we head into round seven of the series, news broke that defending world champion Jeffrey Herlings of Red Bull KTM Factory ...