Mascherine e Green Pass sul lavoro | le regole aggiornate per pubblico e privato

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 5 maggio 2022) Dal 1° maggio sono cambiate lepere si è detto addio al. Queste le principali novità per i lavoratori pubblici e privati nell’ambito del percorso di uscita graduale dalle misure di contenimento del virus COVID-19 deciso nelle ultime settimane dall’Esecutivo Draghi. Mentre l’addio alla Certificazione verde risale alle disposizioni del Decreto-legge 24 marzo 2022 numero 24 sulla cessazione dello stato di emergenza legato alla pandemia, le novità in materia di mascherina sono state comunicate con un’Ordinanza del Ministro della salute Roberto Speranza dello scorso 28 aprile. A seguito dell’ordinanza in questione sono arrivati dei chiarimenti sia per quanto riguarda ilche per il. In particolare, nella giornata del 4 ...