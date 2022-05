Maddie McCann | svolta nelle indagini Il procuratore | «Abbiamo le prove | l’ha uccisa lui»

Leggi su blog.libero

(Di giovedì 5 maggio 2022) Sono passati ben 15 anni dalla scomparsa di Madelein. E dopo piste eche si sono rivelati buchi nell’acqua, ecco che ilHans Christian Wolters ha rivelato clamorosamente di essere certo dell’identità del rapitore. Era il 3 maggio 2007 quando a Praia de Luz, in Portogallo, i riflettori del mondo si accesero sul piccolo paese nella regione dell’Algarve dove la piccolaera in vacanza con i genitori. Da quel giorno si sono perse le tracce della Denise Pipitone britannica. Secondo quanto riportato dal Sun, ilWolters, ospite ieri sera di Sabado, un programma della TV portoghese, si è detto convinto che la bambina sia statada Christian Brueckner, sospetto pedofilo e incriminato in Portogallo per la scomparsa della ...