Ma Orsini può davvero parlare di guerra in TV? Scoppia la polemica sulla formazione del docente (Di giovedì 5 maggio 2022) Le posizioni del Professor Orsini in TV sul conflitto in Ucraina hanno fatto così tanto discutere da aver sollevato un dubbio atroce: ma Orsini ce li ha o no i titoli per definirsi esperto in materia? Dalla mancanza di pubblicazioni scientifiche sul tema alla mancata produzione scientifica dei Centri Studi di cui è ed è stato direttore fino alla confutazione delle sue teorie socio-politiche sul terrorismo, ecco il parere di alcuni sociologi italiani sull’attendibilità del professore e la questione della chiusura del Centro Studi di cui Orsini è direttore… Mai come in quest’ultimo periodo i talk show sono stati oggetto di polemica per la tipologia di ospiti invitata a discutere di argomenti quanto mai delicati e cedevoli. L’esempio limite è stata la pandemia, dove affaccendati virologi e non hanno dato ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 5 maggio 2022) Le posizioni del Professorin TV sul conflitto in Ucraina hanno fatto così tanto discutere da aver sollevato un dubbio atroce: mace li ha o no i titoli per definirsi esperto in materia? Dalla mancanza di pubblicazioni scientifiche sul tema alla mancata produzione scientifica dei Centri Studi di cui è ed è stato direttore fino alla confutazione delle sue teorie socio-politiche sul terrorismo, ecco il parere di alcuni sociologi italiani sull’attendibilità del professore e la questione della chiusura del Centro Studi di cuiè direttore… Mai come in quest’ultimo periodo i talk show sono stati oggetto diper la tipologia di ospiti invitata a discutere di argomenti quanto mai delicati e cedevoli. L’esempio limite è stata la pandemia, dove affaccendati virologi e non hanno dato ...

