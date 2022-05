La navetta non passa a prenderli al gate, il volo Ryanair parte senza un’intero gruppo di passeggeri: le scuse della compagnia (Di giovedì 5 maggio 2022) Erano arrivati in aeroporto per tempo, avevano già fatto il check-in online, avevano passato i controlli di sicurezza ed effettuato la registrazione al gate. Insomma, tutto come da prassi. Poi però, a causa di un disguido che ha dell’incredibile, hanno perso il volo: sì, perché la navetta che doveva passare a prenderli e accompagnarli all’aereo si è dimenticata di loro. E così sono rimasti a terra. I fatti sono successi sabato 30 aprile all’aeroporto di Palma de Maiorca, in Spagna: a riferire l’accaduto è il quotidiano The Independent, che ha raccolto le testimonianze del gruppo di 14 persone che non è riuscito a partire per Malaga. “Non capisco come sia potuto accadere”, ha detto una delle persone rimaste a Palma de Maiorca. “Abbiamo passato il QR ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Erano arrivati in aeroporto per tempo, avevano già fatto il check-in online, avevanoto i controlli di sicurezza ed effettuato la registrazione al. Insomma, tutto come da prassi. Poi però, a causa di un disguido che ha dell’incredibile, hanno perso il: sì, perché lache dovevare ae accompagnarli all’aereo si è dimenticata di loro. E così sono rimasti a terra. I fatti sono successi sabato 30 aprile all’aeroporto di Palma de Maiorca, in Spagna: a riferire l’accaduto è il quotidiano The Independent, che ha raccolto le testimonianze deldi 14 persone che non è riuscito a partire per Malaga. “Non capisco come sia potuto accadere”, ha detto una delle persone rimaste a Palma de Maiorca. “Abbiamoto il QR ...

