Kate Middleton, l’incredibile cifra spesa per la manicure il giorno delle nozze: il prezzo dello smalto (Di giovedì 5 maggio 2022) Non c’è dettaglio del grande giorno di William e Kate Middleton che sia passato inosservato allo sguardo attento dei fan. Dall’abito all’acconciatura, dal trucco alle scarpe, la duchessa di Cambridge la mattina delle sue nozze era semplicemente perfetta. Sono passati quasi 11 anni dal celebre royal wedding eppure ancora oggi sono in molti a chiedersi quali siano stati i prodotti beauty utilizzati dalla moglie del principe, a partire dalla manicure. Del delicato rituale si occupò personalmente la celebre make up artist Marina Sandoval, il giorno prima del matrimonio. Come ha svelato lei stessa, la “manicure reale durò 60 minuti” e per l’occasione si servì di una combinazione di smalti: la nuance Allure del brand Essie e quella Rose Lounge di Bourjois ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 5 maggio 2022) Non c’è dettaglio del grandedi William eche sia passato inosservato allo sguardo attento dei fan. Dall’abito all’acconciatura, dal trucco alle scarpe, la duchessa di Cambridge la mattinasueera semplicemente perfetta. Sono passati quasi 11 anni dal celebre royal wedding eppure ancora oggi sono in molti a chiedersi quali siano stati i prodotti beauty utilizzati dalla moglie del principe, a partire dalla. Del delicato rituale si occupò personalmente la celebre make up artist Marina Sandoval, ilprima del matrimonio. Come ha svelato lei stessa, la “reale durò 60 minuti” e per l’occasione si servì di una combinazione di smalti: la nuance Allure del brand Essie e quella Rose Lounge di Bourjois ...

