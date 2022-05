Guerra Russia-Ucraina | battaglia in corso a Mariupol Caritas | “In Polyssia 5 bimbi uccisi a scuola” Razzi sulla Transcarpazia Papa | “Venti gelidi di guerra | in corso polarizzazioni”

Leggi su ilsecoloxix

(Di giovedì 5 maggio 2022) Gentiloni: «6 mesi per l’embargo Ue al petrolio russo». Tensioni in Transnistria provocate dal Cremlino. Ancora missili sulle città ucraine. Mosca apre a un cessate il fuoco sull'area di: «Tregua di tre giorni per permettere l'evacuazione dei civili»