Giro d’Italia 2022, Simon Yates: “Mi sento bene, Carapaz il favorito” (Di giovedì 5 maggio 2022) Simon Yates ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partenza del Giro d’Italia 2022, commentando la brutta figura nella seconda tappa del Giro delle Asturie: “Non sono particolarmente preoccupato. Ho buone sensazioni alle gambe e mi sento bene. La mia prima esposizione stagionale al caldo è stata la seconda giornata e non è la prima volta che mi causa alcune difficoltà. Ovviamente mi piacerebbe avere le gambe a mille 365 giorni all’anno, ma lo sport funziona diversamente. Dobbiamo gestire le nostre risorse al meglio“. Infine, Yates non ha dubbi su chi sarà il favorito: “Richard Carapaz ha la squadra più forte, si può dire che abbia già vinto“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022)ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partenza del, commentando la brutta figura nella seconda tappa deldelle Asturie: “Non sono particolarmente preoccupato. Ho buone sensazioni alle gambe e mi. La mia prima esposizione stagionale al caldo è stata la seconda giornata e non è la prima volta che mi causa alcune difficoltà. Ovviamente mi piacerebbe avere le gambe a mille 365 giorni all’anno, ma lo sport funziona diversamente. Dobbiamo gestire le nostre risorse al meglio“. Infine,non ha dubbi su chi sarà il: “Richardha la squadra più forte, si può dire che abbia già vinto“. SportFace.

giroditalia : ?? @JooAlmeida98 is aiming for podium in third appearance ?? @JooAlmeida98 è al suo terzo Giro d'Italia. Il suo obie… - giroditalia : #Giro d'Italia 2022: the start list ?? - Eurosport_IT : Prendete appunti ?? 21 giorni sono tanti e c'è da prepararsi per entrare al meglio nel mondo del Giro d'Italia! ??… - dassste : RT @RaiPlay: Qui si fa il giro!??????? Segui tutte le tappe del Giro d’Italia 2022 dal 6 al 29 maggio sulle reti #Rai e su #RaiPlay ???? Un… - kbox_chem : RT @giroditalia: #Giro d'Italia 2022: the start list ?? -