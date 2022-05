Fuga dalla tv: in calo gli ascolti di Dazn (Di giovedì 5 maggio 2022) Il campionato più appassionante degli ultimi vent'anni con gli ascolti tv in calo. Da settimane, proprio nella fase decisiva della stagione e con gli stadi che si stanno riempendo, complice anche la fine delle restrizioni legate al Covid. E' il paradosso della Serie A targata Dazn, in attesa del cambio di metodologia di rilevazione dei dati imposta dall'Agcom a inizio febbraio sulla scia delle polemiche per i forti discostamenti tra i numeri forniti dalla Ott tedesca e certificati da Nielsen e quelli, seppure parziali perché legati solo alla fruizione sul grande schermo, di Auditel. Al netto del dibattito metodologico, il calo progressivo e inarrestabile dell'appeal del campionato in tv e sui diversi device che rendono fruibile l'offerta di Dazn è certificato dai numeri della stessa ... Leggi su panorama (Di giovedì 5 maggio 2022) Il campionato più appassionante degli ultimi vent'anni con glitv in. Da settimane, proprio nella fase decisiva della stagione e con gli stadi che si stanno riempendo, complice anche la fine delle restrizioni legate al Covid. E' il paradosso della Serie A targata, in attesa del cambio di metodologia di rilevazione dei dati imposta dall'Agcom a inizio febbraio sulla scia delle polemiche per i forti discostamenti tra i numeri fornitiOtt tedesca e certificati da Nielsen e quelli, seppure parziali perché legati solo alla fruizione sul grande schermo, di Auditel. Al netto del dibattito metodologico, ilprogressivo e inarrestabile dell'appeal del campionato in tv e sui diversi device che rendono fruibile l'offerta diè certificato dai numeri della stessa ...

