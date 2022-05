Dl aiuti, non tutti avranno i 200 euro ma spunta il buono trasporti (Di giovedì 5 maggio 2022) Gli annunci non bastano. La notizia dei 200 euro in busta paga - una tantum - per una grossa fetta di lavoratori piace. E, come ovvio, piace l'idea di potere usufruire di una... Leggi su today (Di giovedì 5 maggio 2022) Gli annunci non bastano. La notizia dei 200in busta paga - una tantum - per una grossa fetta di lavoratori piace. E, come ovvio, piace l'idea di potere usufruire di una...

Advertising

AlbertoBagnai : Quelli che ci hanno raccontato che il PNRR ci avrebbe salvato oggi ci dicono che dobbiamo salvarlo: “Non chiederti… - mara_carfagna : La pace in #Ucraina è il nostro obiettivo, ma revocare gli aiuti all'Ucraina non porterebbe alla pace: porterebbe a… - FratellidItalia : ?? Ma quali aiuti? In questi anni, l'Esecutivo non ha fatto altro che desertificare il tessuto economico italiano, m… - ArmandoCapone : RT @GuidoCrosetto: Forse sarebbe giusto che il PdC andasse in Parlamento a chiedere alla sua maggioranza la linea da tenere sul tema Ucrain… - PiedgenM : RT @mara_carfagna: La pace in #Ucraina è il nostro obiettivo, ma revocare gli aiuti all'Ucraina non porterebbe alla pace: porterebbe alla r… -