Dimenticano una bimba di 3 anni sullo scuolabus per sei ore: è gravissima (Di giovedì 5 maggio 2022) Hanno dimenticato per sei ore una bambina di 3 anni sullo scuolabus parcheggiato fuori dall'asilo sotto il sole, con il mezzo che è arrivato a sfiorare i 50°C. La piccola trovata in stato di ... Leggi su leggo (Di giovedì 5 maggio 2022) Hanno dimenticato per sei ore una bambina di 3parcheggiato fuori dall'asilo sotto il sole, con il mezzo che è arrivato a sfiorare i 50°C. La piccola trovata in stato di ...

