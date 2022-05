Covid, l’Oms raddoppia il numero di decessi: “Tra il 2020 e il 2021 i morti sono stati tra i 13 e i 16 milioni” (Di giovedì 5 maggio 2022) I morti nel mondo per il coronavirus Sars Cov 2, secondo i dati del portale Our world in data che raccoglie le informazioni dalle autorità sanitarie, sono oltre 6 milioni e 240mila. Un numero enorme a fronte però di quasi i 517 milioni di persone contagiate dall’inizio della pandemia di Covid. Ma, come più volte ipotizzato dagli epidemiologi e virologi, quel numero potrebbe essere molto più basso della realtà. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità infatti la malattia, sconosciuta fino alla fine del 2019 quando è apparsa per la prima volta in Cina, ha ucciso tra i 13,3 e i 16,6 milioni di persone tra il 2020 e il 2021. Una stima che quindi raddoppia, ma con lo scenario peggiora quasi triplica, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Inel mondo per il coronavirus Sars Cov 2, secondo i dati del portale Our world in data che raccoglie le informazioni dalle autorità sanitarie,oltre 6e 240mila. Unenorme a fronte però di quasi i 517di persone contagiate dall’inizio della pandemia di. Ma, come più volte ipotizzato dagli epidemiologi e virologi, quelpotrebbe essere molto più basso della realtà. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità infatti la malattia, sconosciuta fino alla fine del 2019 quando è apparsa per la prima volta in Cina, ha ucciso tra i 13,3 e i 16,6di persone tra ile il. Una stima che quindi, ma con lo scenario peggiora quasi triplica, ...

