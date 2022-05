Campania, obbligo di mascherina in negozi e supermercati: pronta l’ordinanza di De Luca (Di giovedì 5 maggio 2022) In Campania l’obbligo di indossare la mascherina resisterà per qualche altra settimana in luoghi specifici dove il rischio assembramento è più alto. Lo ha confermato il presidente della regione Vincenzo De Luca, a margine di un incontro al Museo archeologico nazionale di Napoli con gli operatori della Cultura. “Rimane obbligatorio – ha detto De Luca – l’uso della mascherina per i dipendenti degli alberghi, dei ristoranti, delle cucine, per i camerieri, nei negozi e nei supermercati. Dobbiamo stare attenti sia per le varianti conosciute sia per le varianti che stanno emergendo che sono non sensibili ai vaccini attuali”. Ha spiegato ancora il governatore della Campania: “Dobbiamo fare attenzione per evitare che tra settembre e ottobre ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 maggio 2022) Inl’di indossare laresisterà per qualche altra settimana in luoghi specifici dove il rischio assembramento è più alto. Lo ha confermato il presidente della regione Vincenzo De, a margine di un incontro al Museo archeologico nazionale di Napoli con gli operatori della Cultura. “Rimane obbligatorio – ha detto De– l’uso dellaper i dipendenti degli alberghi, dei ristoranti, delle cucine, per i camerieri, neie nei. Dobbiamo stare attenti sia per le varianti conosciute sia per le varianti che stanno emergendo che sono non sensibili ai vaccini attuali”. Ha spiegato ancora il governatore della: “Dobbiamo fare attenzione per evitare che tra settembre e ottobre ...

