Azovstal | Kiev denuncia | «Ripresa l’offensiva russa sull’acciaieria» Mosca | «I corridoi umanitari funzionano»

(Di giovedì 5 maggio 2022) «Con il sostegno dell’aviazione, la Russia ha ripresoper controllare». Lonel giorno in cuisostiene invece che siano stati aperti iper l’evacuazione dei civili. Le truppe della Federazioneavevano detto che «in conformità con la decisione della leadership della Federazione, basata su principi di umanità, le Forze armate russe dalle 8 alle 18 ora didel 5, 6 e 7 maggio apriranno uno dal territorio dell’impianto diper l’evacuazione dei civili (personale di lavoro, donne e bambini)». Secondo, i...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Esplosioni a Kiev, raid sul centro di Dnipro. Il ministro degli Esteri di Kiev, Kuleba: 'L'acciaieria Az… - fattoquotidiano : “Azovstal resiste”. Così ieri il ministro degli Esteri di Kiev, Kuleba, ha confermato che i combattenti – gli ultim… - MediasetTgcom24 : Mariupol, 'pioggia di bombe su acciaieria Azovstal' #ucraina #russia #mosca #kiev - Paolo09195641 : RT @Adnkronos: #Mariupol, continua l'assalto russo alla #Azovstal secondo l'esercito di #Kiev: 'La difesa dell'acciaieria è la priorità num… - Adnkronos : #Mariupol, continua l'assalto russo alla #Azovstal secondo l'esercito di #Kiev: 'La difesa dell'acciaieria è la pri… -

...suIl presidente russo Vladimir Putin non ha dato nuovi ordini sull'acciaieriadi ... 12.08 Cremlino, sostegno Nato afrena fine rapida offensiva La fornitura di informazioni di ...... continua l'assalto di Mosca alla acciaieriadi Mariupol . Secondo quanto afferma l'esercito dinel suo ultimo aggiornamento, "gli occupanti russi stanno concentrando i loro sforzi sul ...A Mariupol continua la battaglia dell’Azovstal mentre si tenta di mettere in salvo le persone rimaste intrappolate in città e nello ...“Tregua all’Azovstal”. Nel frattempo ... si sono rifugiati nella fabbrica potranno raggiungere la Russia o i territori sotto il controllo di Kiev, secondo i militari russi. All'inizio della giornata, ...