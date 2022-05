Anticipazioni Amici 21 | chi sono i sei finalisti

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il momento tanto atteso dai fan di21 è arrivato: mercoledì è stata registrata la semifinale di questa edizione del talent, durante la qualestati annunciati i sei. Di tre di loro conosciamo già l’identità, mentre per conoscere il nome degli altri tre dovremo attendere la messa in onda della puntata in questione, sabato 7 maggio 2022, in prima serata su Canale 5. Vediamo insieme cos’è successo in studio!di Maria De Filippi, arriva la versione over: tutto quello che c’è da sapere La nota conduttrice avrebbe in mente una nuova versione del suo talent show per i meno giovani: ecco le prime indiscrezioni21, ufficializzati i nomi dei primi tre ...