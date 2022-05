Alba Parietti rompe il silenzio sul suo nuovo amore | “Ha una situazione particolare”

(Di giovedì 5 maggio 2022)ha rotto ile ha finalmente svelato alcune informazioni sulla vita sentimentale con la sua nuova fiamma. Nelle ultime oreha rivelato diverse informazioni riguardanti la sua vita privata. Qualche tempo fa aveva svelato di non essere più single, ma che fosse felicemente fidanzata. Tuttavia ha cercato di mantenere più possibile riservata l’identità del compagno o altri dettagli sulla sua vita. Finalmente laha deciso di svelare tutto alle telecamere di ‘Storie Italiane‘, andato in onda il 4 Maggio e condotto da Eleonora Daniele. Stando alle indiscrezioni trapelate,sarebbe in procinto di sposare Fabio Adami; questo è il nome delpartner che vuole tenersi ...

